100 malades de l’hôpital de Kintambo bénéficient de l’assistance de l’OISR

Kinshasa, 10 Août 2017 (ACP).- Cent (100) malades internés à l’hôpital général de référence de Kintambo ont bénéficié de l’assistance en vivres et non vivres de l’ONG «Organisation internationale de sécurité routière» (OISR/ONG), a indiqué Dosithée Buntuakani, coordonnateur de cette structure à Kinshasa, au cours d’un entretien avec l’ACP.

Selon lui, ce don était constitué du sucre, du lait ainsi que des habits pour enfants et femmes internées aux pavillons 3,6,7 et 8 destinés, à la chirurgie, à la médecine interne, à la réanimation et à la pédiatrie.

Il a fait savoir que l’aide aux malades des accidents routiers consiste à mettre en œuvre l’idée de partage de souffrance et de secours des hommes en difficultés. La distribution, a-t-il dit, a été placée sous la supervision de l’agent social près la direction générale de l’hôpital, le pasteur Michel Tshibadi.

Les bénéficiaires ont remercié les organisateurs pour avoir soulagé leurs souffrances et les ont encouragés à continuer ce geste pour les autres. Cette assistance aux malades sur fonds propres de cette ONG est à sa 4ème opération, après celles intervenues à deux reprises à l’hôpital général de référence de Kinshasa, de l’orphelinat de la commune de Bandalungwa, rappelle-t-on. ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD/FMB/CFM