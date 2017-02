100 réfugiés rwandais rapatriés au Rwanda par le HCR

Kinshasa, 22 Fév. 2017 (ACP).- Cent réfugiés rwandais sont rentrés par la grande barrière de Goma, au Nord-Kivu, grâce à la reprise l’opération de rapatriement volontaire de réfugiés depuis lundi 20 février par le Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) en collaboration avec les autorités congolaises, a indiqué mercredi, le porte-parole de l’équipe-pays, Florence Marshall, au cours de la conférence de presse hebdomadaire de l’ONU.

Mme Marshall a précisé qu’un deuxième convoi est prévu pour cette semaine à partir de Goma et ensuite, il est prévu que les convois de rapatriement volontaire se poursuivent au rythme de deux par semaine.

Elle a fait savoir qu’en 2016, le HCR a rapatrié 6.066 réfugiés rwandais depuis Goma et Bukavu, avant la suspension de cette opération le 14 décembre et la mise en place de nouvelles mesures pour renforcer le contrôle et exclure les cas de fraude qui seront orientés vers les autorités.

Elle a souligné que le paquet de retour donné aux candidats au rapatriement volontaire a été réévalué. En effet, a-t-elle dit, pour assurer une bonne réintégration des rapatriés, ils reçoivent désormais une allocation en cash. Les adultes reçoivent l’équivalent de 250 dollars américains.

A cela s’ajoute la ration alimentaire fournie par le Programme alimentaire mondial (PAM) pour couvrir une période de trois mois, contre la ration et les articles ménagers essentiels uniquement auparavant. Les mineurs ont droit à 150 dollars américains plus 3 mois de ration alimentaire du PAM.

Par ailleurs, depuis 2015, le HCR et la commission nationale pour les réfugiés (CNR) ont enregistré avec la biométrique plus de 42.000 réfugiés rwandais installés de longue date en RDC. Le rapatriement organisé par les autorités avec le HCR s’applique seulement aux réfugiés, c’est-à-dire aux civils et ce processus est distinct du retour des ex-combattants.ACP/Fng/Zng/JGD