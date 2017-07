1000 candidats au concours d’admission au sein de la PNC à Lubumbashi

Lubumbashi, 11 Juillet 2017 (ACP).- Mille (1.000) jeunes filles et garçons, dont l’âge varie entre 18 et 35 ans, présélectionnés par les responsables du Commissariat provincial de la Police Nationale Congolaise du Haut-Katanga selon les critères fixés à cette fin, ont participé mardi à un concours d’admission au sein de ce corps organisé au collège Imara, dans la commune de Lubumbashi.

Selon le commissaire supérieur principal (colonel) Eddy Mukuna, commissaire provincial adjoint de la PNC/Haut Katanga, qui a supervisé le déroulement de ce concours, les candidats policiers ont été soumis aux épreuves de culture générale, d’histoire, de géographie et d’éducation civique, avant d’affronter la dissertation et la dictée française.

A l’issue de ce concours, 500 candidats qui seront classés en ordre utile seront admis à l’école de la Police Nationale Congolaise de la Kasapa, à Lubumbashi, où ils suivront la première formation de policier.

Il a indiqué que ce recrutement au sein de la Police se fait en fonction d’une pyramide retenue, à savoir, 10 % de licenciés, 20 % de gradués et 70 % de diplômés d’Etat, selon les instructions du Président de la République, Joseph Kabila Kabange, commandant suprême des FARDC et de la PNC qui veut voir le niveau d’étude des militaires et de policiers être élevé. ACP/Mat/May