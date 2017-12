1028 Kms de routes de desserte agricole réhabilitées en RDC sur financement du PARSSA en 2017

Kinshasa, 01 Déc. 2017 (ACP).- Le coordonateur national du projet d’appui à la réhabilitation et à la relance du secteur agricole (PARRSA), Alfred Kibangula, a annoncé vendredi au cours d’une réunion des membres du Comité de pilotage de cette structure que celle-ci a entretenu près de 1028 Kms des route de desserte agricole dans les provinces du Sud-Ubangi (165 kms), du Nord-Ubangi (726 kms) et de la Mongala(137kms), au cours de cette année.

Il a inscrit les travaux dans le cadre de l’extension pour la période du 31 janvier au 30 novembre 2017 du projet financé dès le début par la Banque mondiale à hauteur de 120 millions USD entre le 31 décembre 2010 et le 15 décembre 2015. Ces travaux portant sur le volet infrastructures visent l’amélioration des infrastructures commerciales dans cette partie du pays.

Selon M.Kibangula, de nouveaux axes ont fait l’objet d’une étude dans les territoires de Libenge au Sud-Kivu et de Bongandanga dans la Mongala. Le PARRSA a aussi réceptionné et mis en service six grands entrepôts à Bosobolo dans le Nord-Ubangi, à Budjala, Bodiawa et Dongo au Sud-Ubangi , ainsi qu’à Yapende et Bosodowa dans la Mongala.

Il a précisé que le PARSSA, dans ces zones d’activités intervient dans les secteurs agricoles, des infrastructures routières (desserte agricole) et d’élevage. Ces trois composantes sont reparties en sept sous composantes, notamment, l’amélioration de la production agricole, le renforcement des capacités des ministères de l’Agriculture et du Développement rural, ainsi que de la Gestion et du Suivi-Evaluation du projet.

Sur le plan agricole, notamment, selon le coordonateur, il a été observé une amélioration de la production semencière des variétés améliorées R1. C’est le cas du maïs , du Riz, de l’arachide et du niébé dont la production est passée de entre 2011 et 2016, respectivement de 49 à 1.367,49 tonnes, de 96,5 à 753,039, de 57,3 à 709,59 et de 14 à 83,884 tonnes par Km2 .

En outre, le PARRSA a achevé l’étude de compétitivité du riz local dans ces trois provinces, organiser l’atelier sur la validation de la loi sur les coopératives agricoles, recruter deux consultants international et national pour l’élaboration de la loi sur les coopératives agricoles, ainsi que de deux consultants internationaux en vue de la préparation du financement additionnel.

393.200 USD pour l’amélioration de la production animale et végétale

Des prévisions de l’ordre de 393.200 USD ont été arrêtées pour l’amélioration de la production animale et végétale dont 279.200 USD pour la mise à disposition aux ménages et des services de conseils au cours de l’année 2017, a rapporté M.Kibangula. Il ya également la somme de 1.874.581 USD destinée aux infrastructures de commercialisation et 1874.581 USD affectée à l’appui au renforcement des capacités des eux ministères de tutelles(Agriculture et Développement Rural).

Consolider les acquis

Ouvrant ces assises axées sur la synthèse du plan du travail et du budget annuel (PTBA) 2017, le secrétaire général au ministère de l’Agriculture, pêche et élevage, président du comité de pilotage, Evariste Bushabu, a invité les participants à apporter des contributions constructives susceptibles d’aider à la consolidation des acquis de la phase initiale du projet, et ce ; en réponse aux attentes légitimes des populations bénéficiaires. Il a encouragé l’équipe du PARRSA à poursuivre leurs efforts afin de mériter la confiance du gouvernement et de la Banque mondiale.

M.Bushabu a félicité l’équipe PARRSA dont le travail abattu, selon lui, a permis au Projet d’enregistrer des résultats significatifs sur le terrain et dont le sérieux a permis à la Banque mondiale de lui octroyer un financement additionnel.

Le comité de pilotage du PARRSA est constitué de délégués des certains secrétariats généraux des ministères du gouvernement, notamment le Développement rural, les Infrastructures et travaux publics, l’Agriculture. Des ministres provinciaux de trois provinces ci-haut citées ont pris part à cette réunion. ACP/Mat/Kgd