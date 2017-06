Le 104ème Tour de France cycliste se déroule du 1er au 23 juillet

Kinshasa, 26 juin 2017 (ACP).- Le 104ème Tour de France cycliste se déroulera du 1er au 23 juillet 2017 pour un départ à donner à Düsseldorf, en Allemagne, et l’arrivée à constater sur les Champs-Elysées, à Paris, avec au programme 21 étapes et la traversée des cinq massifs français.

Selon l’agence Reuters, c’est la quatrième fois que le peloton s’élance d’Allemagne, après Cologne en 1965, Francfort en 1980 et Berlin en 1987. Düsseldorf accueillera la première étape, un contre-la-montre individuel de 13 km et le départ de la 2ème étape.

Le peloton regagnera ensuite la France en mettant le cap à l’Est et débutera sa traversée des cinq massifs français par les Vosges, avec notamment une arrivée à La Planche des Belles Filles. Il est à noter un contre-la-montre individuel de 23 kilomètres dans les rues de Marseille la veille de l’arrivée à Paris, sur les Champs-Elysées.

Les arrivées en altitude ne seront donc pas plus nombreuses qu’à l’accoutumée mais les étapes de montagne seront sans doute plus difficiles. Il n’y aura en outre aucun contre-la-montre par équipes et seulement deux contre-la-montre individuels pour un total de 36km.

Ci-après toutes les étapes de la 104ème édition :

1ere : samedi 1er juillet Düsseldorf – Düsseldorf 13 km (contre-la-montre) ; 2ème : dimanche 2 juillet Düsseldorf – Liège 202 km ; 3ème : lundi 3 juillet Verviers – Longwy 202 km ; 4ème : mardi 4 juillet Mondorf-les-Bains – Vittel 203 km ; 5ème : mercredi 5 juillet Vittel – La Planche des Belles Filles 160 km ; 6ème : jeudi 6 juillet Vesoul – Troyes 216 km ; 7ème : vendredi 7 juillet Troyes – Nuit-Saint-Georges 214 km ; 8ème : samedi 8 juillet Dole – Les Rousses 187 km ; 9ème : dimanche 9 juillet Nantua – Chambéry 181 km ; lundi 10 juillet Périgueux : repos ; 10ème : mardi 11 juillet Périgueux – Bergerac 178 km ; 11ème : mercredi 12 juillet Eymet – Pau 202 km ; 12ème : jeudi 13 juillet Pau – Peyragudes 214 km ; 13ème : vendredi 14 juillet Saint-Girons – Foix 100 km ; 14ème : samedi 15 juillet Blagnac – Rodez 181 km ; 15ème : dimanche 16 juillet Laissac – Le Puy-en-Velay 189 km ; lundi 17 juillet Le Puy-en-Velay : repos ; 16ème : mardi 18 juillet Le Puy-en-Velay – Romans-sur-Isère 165 km ; 17ème : mercredi 19 juillet La Mure – Serre-Chevalier 183 km ; 18ème : jeudi 20 juillet Briançon – Col d’Izoard 178 km ; 19ème : vendredi 21 juillet Embrun – Salon-de-Provence 220 km ; 20ème : samedi 22 juillet Marseille – Marseille 23km (contre-la-montre) ; 21ème : dimanche 23 juillet Montgeron – Paris Champs-Elysées 105 km.

Participants du Tour de France 2017

Conformément au règlement de l’Union Cycliste Internationale, les dix-huit équipes UCI WorldTeams sont engagées d’office : AG2R La Mondiale (Fra), Astana Pro Team (Kaz), Bahrain-Merida (Brn), BMC Racing Team (USA), Bora-Hansgrohe (All), Cannondale Drapac Professional Cycling Team (USA), FDJ (Fra), Lotto Soudal (Bel), Movistar Team (Esp), Orica-Scott (Aus), Quick-Step Floors (Bel), Team Dimension Data (Afs), Team Katusha-Alpecin (Sui), Team Lotto NL-Jumbo (Hol), Team Sky (Gbr), Team Sunweb (All), Trek-Segafredo (USA), UAE Abu Dhabi (UAE). En plus de ces dix-huit équipes, les organisateurs ont délivré quatre invitations : Cofidis, Solutions Crédits (Fra), Direct Energie (Fra), Fortuneo-Vital Concept (Fra), Wanty-Groupe Gobert (Bel).

Historique du Maillot jaune

Le maillot jaune, apparu en 1919 au départ de la 11ème étape et dont la couleur rappelle celle du journal l’Auto, créateur de l’épreuve, est porté par le leader du classement général. Si le leader du classement général est également en tête d’autres classements, il porte quoiqu’il arrive le maillot jaune. Le deuxième du classement par points, de la montagne ou du meilleur jeune, porte alors, par délégation, le maillot vert, à pois ou blanc. ACP/FNG/YWM/Kayu/BSG/Wet