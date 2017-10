107 avocats informés sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour pénale internationale

Kinshasa, 19 oct. 2017 (ACP).- 107 avocats membres de l’ ONG « Carrefours des avocats Congolais » ont participé, jeudi, au CEPAS, à une journée d’information sur l’ organisation, le fonctionnement et l’ évolution des affaires pendantes devant la Cour pénale Internationale (CPI), animée par Patrick Tshibuyi, chargé de sensibilisation adjoint à la Cour pénale internationale.

Dans un exposé, il a indiqué que la CPI est une juridiction indépendante des Nations Unies, des Etats membres et du Conseil de sécurité, qui poursuit des crimes relevant de sa compétence commis quel que soit la nationalité de l’auteur.

Le Conseil de sécurité, a-t-il ajouté, peut soit saisir, soit suspendre une enquête de la Cour pendant un délai de six mois. Toutefois, dépassé ce délai, la chambre préliminaire de la Cour peut autoriser la poursuite de l’enquête.

Il a par ailleurs dit que le délai raisonnable pour l’instruction d’une cause s’apprécie selon le cas, en respectant le droit de la défense

Ces organes sont les juges, le procureur et le greffier. Pour ouvrir une enquête, a-t-il dit, le procureur doit être convaincu qu’il existe une base raisonnable étant donné que sa compétence lui a été accordée par les Etats- parties. C’est le juge qui délivre le mandat d’arrêt et qui confirme les charges, en estimant qu’il existe le motif substantiel de croire que la norme raisonnable et le délai de tout doute est établi à charge du prévenu.

Patrick Tshibuyi a fait savoir que l’appel est porté devant la chambre qui a rendu la décision, tout en précisant qu’il existe des appels qui exigent l’autorisation de la Cour et ceux qui ne nécessitent pas cette autorisation. Il a, en outre, dit qu’il existe actuellement un barreau près la Cour pénale internationale dont le mandat du bâtonnier est d’une année. Ces avocats sont disponibles à plaider gratuitement pour les indigents après que le greffier ait constaté cet état d’indigence.

La CPI dispose d’un fonds au profit des victimes destiné à réparer les préjudices subis par les victimes et aussi d’un mandat d’assistance et de réparation, a dit Patrick Tshibuyi.

L’Etat qui veut se retirer de la Cour doit adresser une notification au secrétaire général de l’ONU, en tant dépositaire du statut de Rome et qui prend effet une année après que cette lettre ait été envoyée aux Etats- parties.

Ce retrait n’exonère pas cet Etat de ses obligations financières et que les procédures enclenchées avant ce retrait doivent être poursuivies. ACP/Kayu/May