11,20% de femmes œuvrent dans le secteur de sciences et technologies contre 88,79% d’hommes en RDC

Kinshasa, 22 Fév. 2017 (ACP).- Plus de onze pourcent (11,20%) de femmes œuvrent dans le secteur des sciences et technologies contre 88,79% d’hommes en RDC, indique le Rapport alternatif sur la mise en œuvre de la décennie de la femme africaine en RDC de 2010 à 2016, publié par le Consortium Femme Plus, dont une copie est parvenue mercredi à l’ACP.

Selon la source, les femmes œuvrent plus dans le secteur administratif et du commerce comparativement aux hommes et sont devenues les piliers des ménages en pourvoyeuses de revenus et en mettant au point des mécanismes qui permettent d’exercer des emplois non traditionnels.

Le secteur informel, souligne ce rapport, constitue la principale source de subsistance des ménages congolais dont 80% doivent leur survie aux femmes qui en sont le moteur principal.

Toutefois, ces dernières restent confrontées à des difficultés énormes notamment l’accès limité aux crédits, à la terre, aux intrants de qualité et équipements, aux échéances et au taux de remboursement des crédits inadaptés.

La source relève enfin que plus des femmes évoluent dans le secteur de l’agriculture artisanale qui est mal structurée, ne générant pas assez de revenus pour leur permettre d’accéder aux crédits soit dans les institutions de micro-finances soit dans les banques commerciales.

Des progrès réalisés par le gouvernement congolais

Le gouvernement congolais a réalisé des progrès pour aider les femmes dans ce qu’elles entreprennent par la création notamment d’un Fonds d’appui aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) et d’un Fonds National des Microcrédits avec des facilites accordée à ces dernières au niveau d’accès et celui du remboursement et le renforcement de leurs capacités, lit-on dans ce rapport.

Le Code de famille révisé, note la source, a amélioré la capacité juridique de la femme qui n est plus soumises au régime de l’autorisation maritale pour exercer un emploi. En outre, le gouvernement congolais a procédé à la mise en place du Programme d’appui au secteur de micro finances en RDC (PASMIF) doté d’un budget de 8 millions d’euros pour la période allant de 2010 a 2014, dont l’objectif était de construire un cadre sécurisé es opérations de micro-finance pour les clients.

Le rapport conclut que le gouvernement congolais a mis en place ces structures parce que dans le secteur formel, les femmes gagnent moins que les hommes et seules 2,4 % d’elles ont un salaire régulier contre 18,4% d’hommes. ACP/Fng/Zng/JGD