120 millions USD d’appui de la Banque mondiale au processus de décentralisation et de la réforme de l’administration publique (2017-2019)

Kinshasa, 12 Janv. 2017 (ACP).- La Banque mondiale (BM) vient d’allouer à la République démocratique du Congo un montant de 120 millions de dollars américains en terme d’appui au processus de décentralisation et de la réforme de l’administration publique sur une période allant de 2017à2019, a indiqué jeudi à l’ACP un expert international de la banque mondiale à l’issue des travaux d’élaboration de la matrice du plan de travail annuel budgétisé en faveur des structures d’appuis.

Il a souligné que cet appui vient renforcer le partenariat mutuellement avantageux entre la Banque mondiale et la RDC en vue de permettre aux structures des reformes ciblées dans quelques ministères afin de booster le développement à travers la mise en œuvre de leurs activités susceptibles de favoriser l’amélioration des fournitures des services de qualité au niveau des provinces et des entités territoriales décentralisées en faveur des populations locales.

Parmi les structures bénéficiaires, il a cité notamment la cellule de mise en œuvre de la reforme de l’administration publique(CMRAP), le Projet de la reforme et de rajeunissement de l’administration publique(PRRAP), la Cellule technique d’appui à la décentralisation (CTAD), le Secrétariat national de renforcement des capacités (SENAREC), l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) et la Direction d’Etudes et planification du ministère des Finances (DEP). ACP/Kayu/Wet