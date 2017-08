1212 lauréats de 2ème et 3ème cycles proclamés à l’Université de Kinshasa

Kinshasa, 1er Août 2017 (ACP).- 1212 lauréats de 2ème et 3 ème cycles dont 49 docteurs à thèse, 61 Diplômes d’études approfondies(DEA) et Master et 1102 licenciés de divers domaines parmi lesquels 464 médecins, ont été proclamés lundi à l’Université de Kinshasa(UNIKIN) , lors de la double cérémonie de collation des grades académiques et de la clôture de l’année académique 2016-2017.

Ces lauréats de la première session sont issus des facultés des sciences sociales, administratives et politiques , de droit, de médecine vétérinaire, des sciences économiques et de gestion ,de psychologie et sciences de l’éducation , de pétrole et gaz, des sciences pharmaceutiques , des sciences agronomiques , des sciences , des lettres et sciences humaines et de médecine.

Le secrétaire général académique, le Pr Célestin Musao Kalombo, qui a présidé cette cérémonie au nom du recteur de l’UNIKIN, a invité ces lauréats à être la hauteur des services à rendre à la communauté.

Il a jugé positif le bilan du comité de gestion pour l’année 2017 marqué par certaines réalisations notamment les travaux d’assainissement, la poursuite des travaux de construction des auditoires, les activités scientifiques et de recherche et l’intensification de la coopération.

Le secrétaire général administratif, le Pr Félicien Miti a souligné dans son rapport académique que l’UNIKIN a fonctionné avec un effectif de 982 professeurs, 1213 scientifiques, 25.869 étudiants et 1379 administratifs.

Mise en ligne de publications pour renforcer le prestige et la visibilité de l’UNIKIN sur le plan mondial

Le secrétaire général académique, le Pr Célestin Musao Kalombo a par ailleurs, annoncé des projets à matérialiser dès l’année académique 2017-2018 par le comité de gestion à savoirs : la mise en ligne des publications et la diffusion de la recherche à niveau mondial pour renforcer le prestige et la visibilité de l’UNIKIN , le lancement des programmes d’études Licence-Master –Doctorat(LMD) et agrément de certains programmes d’études à la faculté de pétrole et gaz et au département des sciences de l’information et de la communication.

La mise en ligne des opérations des inscriptions des étudiants pour la maîtrise des effectifs et la promotion, l’ouverture d’une filière de formation diplômante pour la lutte contre les fistules à la faculté de médecine avec l’appui de Fonds des Nations unies pour la population, la vulgarisation des textes légaux, sont autant des perspectives d’avenir présentées par le Pr Musao. ACP/Kayu/Wet/KGD