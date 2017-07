L’évolution de la centrale Zongo II présentée au premier ministre Bruno Tshibala

Kinshasa, 03 Juillet 2017 (ACP).- Le premier ministre Bruno Tshibala s’est entretenu lundi en son cabinet de travail avec une délégation de l’entreprise chinoise SINOHYDRO conduit par son représentant en Afrique, Yang Haijiang venue lui faire par de l’évolution du projet de la centrale Zongo II.

Haijing a à cette occasion indiqué que les travaux de ladite centrale évoluent bien annonçant que si tout va bien à la fin du mois de Juillet, la première pourpre va commencer à servir.

La SINOHYDRO, a-t-il dit est installé en RDC depuis 2002 et est très forte pour les travaux Hydro et a déjà construit en RDC Plus de 20 projets de routes, des bâtiments et des ponts. ACP/FNG/Kayu/BSG/May