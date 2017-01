14,5 millions de dollars américains pour assister les déplacés à cheval entre le Nord-Kivu et l’Ituri

Bunia, 19 Janv. 2017 (ACP).- le charge des affaires humanitaires au sein de bureau de coordination des affaires humanitaires(OCHA)/Ituri, Chrisostome Kaloma, a révélé mercredi que son organisation a débloqué depuis novembre 2016, un fonds de 14,5 millions de dollars américains pour de projets qui seront réalisés à cheval entre les provinces du Nord-Kivu et l’Ituri en faveur des déplacés, victimes de l’activisme des rebelles ougandais des ADF dans le territoire de Beni.

Il a par la même occasion indiqué que les humanitaires sont déjà à pied d’œuvre pour assister plus de 50.000 déplacés non seulement ceux victimes de l’activisme des ADF se trouvant sur l’axe Komanda-Luna et Makeke-Bela jusqu’à Biakato en territoire de Mambasa mais également les victimes des exactions des miliciens de FRPI dans la partie Sud-Irumu sur le tronçon Bogoro-Gethy-Tshabi.

En dehors de 90.000 déplacés en provenance du Nord-Kivu se trouvant sur les axes Komanda-Luna et Makeke-Bela vers Mambasa, se sont ajoutés 25.0000 personnes depuis décembre 2016 portant à près de 115.000 le nombre de déplacés enregistré depuis 2014 dans la région. ACP/FNG/Kayu/Kgd