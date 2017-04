15 ans d’existence du PPRD  

Kinshasa, 1er avril 2017 (ACP). – Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) a totalisé vendredi 31 Mars 2017 15 ans d’existence.

A cette occasion, quelques membres de ce parti se sont retrouvés autour du secrétaire générale Henri Mova Sakanyi, lors de la clôture des activités du mois de la femme à la salle de réunion de l’ALGAVE à Lingwala, pour partager leur joie et exprimer leur remerciement à l’initiateur du parti, le Président Joseph Kabila Kabange qui leur a permis d’avoir ce grand mouvement politique.

L’ancien secrétaire général du PPRD, Tchikez Diemo, présent à Kinshasa pour la circonstance, a félicité l’actuel secrétaire général Henri Mova Sakanyi pour les efforts consentis dans le but de redynamiser le parti en dépits des vents et marées.

Henri Mova Sakanyi a remercié tous les membres du parti d’être restés débout jusqu’à ce jour, pour la bonne marche et le développement du parti. Il a fait savoir qu’il est prévu, dans les tout prochains jours, un mini congrès qui permettra à fraie l’évaluation de la marche du parti depuis sa création et donner de nouvelles orientations pour l’avenir et surtout dans cette période électorale.

Remerciements des femmes du PPRD au secrétaire général Mova Sakanyi

Les femmes membres du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie ont exprimé, vendredi dans la salle de réunion de l’ALGAVE dans la commune de Lingwala, lors du spécial café politique sanctionnant la clôture des activités de la femme du PPRD, les sentiments de reconnaissance au secrétaire général Henri Mova Sakanyi pour sa détermination de les accompagner, en leur laissant la conduite de toutes les activités durant tout le mois leur dédié.

Elles ont insisté sur le fait leur mois est terminé mais la lutte continue jusqu’à obtenir le résultat de parité 50-50 2030. Le spécial café politique a été aussi une occasion pour qui a permis aux femmes de suivre la restitution de la session de la commission de la condition de la femme de l’ONU la délégation de la RDC été conduite pour la Ministre du Genre Famille et Enfant Madame Marie Louise MWANGE.

Mme Esther Kamwanya, directrice en charge des questions socio-économiques au ministère du Genre, a édifié les participantes sur les objectifs et les conclusions desdits travaux qui avaient la mission d’évaluer le progrès accomplis chaque année, identifier les défis, formuler des politiques concrètes, définir des stratégies, mobiliser des ressources et planifier de nouvelles initiatives et actions devant avancer et promouvoir l’égalité de sexes et l’autonomisation de la femme.

A la fin des travaux, les experts membres de la commission de la condition de la femme ont fait une analyse de différentes déclarations et propositions de résolutions déposées au bureau et qui ont abouti à des conclusions adaptées lors de la séance de clôture. ACP/ZNG/Kgd