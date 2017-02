150ème match des Coupes africaines pour V.Club dimanche contre Royal Leopards

(par SIKI NTETANI MBEMBA François)

Kinshasa, 16 fév. 2017 (ACP).- L’AS V.Club en sera à son 150 ème match en Coupes africaines contre la formation swazi de Royal Leopards, dimanche au stade des Martyrs, lors des préliminaires retour de la 21ème Ligue des champions de la CAF (Confédération africaine de football).

Le 149ème match dans l’ensemble de la campagne continentale, en 29 participations, a eu lieu le samedi 11 février 2017 au Somhlolo National stadium, à Mbabane, capitale royale et législative du Swaziland, en préliminaires aller, et s’est soldé par un succès de l’AS V.Club devant le même Royal Leopards par 1-0, but du géant arrière central Ondo Obama Francisco (36ème).

Cette 149ème joute a été en fait la 61ème en Afrique de l’ère Gabriel Amisi Kumba, élu président en mars 2007. L’AS V.Club a depuis ce temps connu 9 participations d’affilée, en Ligue des champions (5) et en Coupe de la Confédération (4).

La barre de 100 matches au total a été atteinte sous le règne du Général Major Gabriel Amisi Kumba, le dimanche 2 août 2009 au stade des Martyrs, à Kinshasa, contre Santos FC d’Angola (1-0), lors de la 2ème journée du groupe B de la 6ème Coupe de la Confédération – après 2 rencontres des 16èmes de finale, 2 des 8èmes de finale, 2 du tour de cadrage et 1 des quarts de finale de groupes dans cette compétition.

Il était alors le 12ème de sa série commencée le dimanche 23 mars 2008, en 16èmes de finale de la 5ème Coupe de la Confédération face à l’équipe ougandaise d’Express FC, 0-0, à Kinshasa ; il y a eu également 0-0 au retour à Kampala, le dimanche 6 avril, puis 4-2 tirs au but en faveur du team vert et noir kinois.

Le rêve s’est quasiment concrétisé en 2014 avec l’accès, pour la 3ème fois de l’histoire de l’AS V.Club, en finale de la 18ème Ligue des champions pour les 47ème et 48ème confrontations africaines de la période Amisi « Tango Four » – surnom du numéro un des Dauphins Noirs kinois – contre l’Entente Sportive Sétifienne d’Algérie : 2-2 à Kinshasa et 1-1 à Blida. Sans la moindre défaite, il a manqué cependant de peu de monter sur le toit de l’Afrique, pour avoir encaissé plus de buts à la maison sur les deux nuls qu’il n’en avait marqué à l’extérieur.

Alors que l’AS V.Club paraissait encore sur une bonne dynamique en 2016 en se qualifiant brillamment pour les quarts de finale de groupes de la 20ème Ligue des champions, tel un couperet sur son cou il a été cruellement disqualifié le mardi 24 mai à cause de l’inéligibilité d’un joueur sous le coup encore de 3 matches de suspension, écopée la saison précédente dans son équipe d’origine.

Le samedi 11 février 2017, après s’être épousseté, l’AS V.Club a repris la marche en avant en livrant et en remportant le 61ème match de la période du président Gabriel Amisi Kumba avec pour objectif d’écrire une nouvelle page devant l’amener d’abord en 16èmes de finale dont les clubs qualifiés, à ce niveau, se disputeront – selon la nouvelle réglementation – les 8èmes de finale conclus désormais en 4 groupes constitués de 4 clubs chacun.

Pour y parvenir, il faudra impérativement éliminer, le week-end, Royal Leopards afin d’avoir le droit d’affronter au prochain tour le gagnant de Séwé Sport San Pedro (Côte d’Ivoire)-Gambia Ports Authority (Gambie), le vendredi 10 mars à Abidjan ou à Bakau, pour l’aller, et, sept jours plus tard, à Kinshasa, pour la seconde manche.

Tout passe forcément donc par une qualification, le dimanche 19 février, au détriment du représentant swazi, à l’issue du 150ème match du long parcours de l’AS V.Club sur le continent. ACP/Kayu/May