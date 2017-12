L’importance de l’arbre dans l’agroforesterie au centre d’une conférence à Ngandanjika

Kinshasa, 05 déc. 2017(ACP).- Le bureau de l’Assemblée provinciale de Kinshasa (APK) a donné, mardi, le coup d’envoi de la campagne électorale pour l’élection à certains postes du bureau de cet organe délibérant, conformément au calendrier électoral rendu public par son président, Caspa Nkituasisa Lukoki.

Dix candidats ont été retenus, dont trois candidatures féminines (3) femmes, pour prétendre aux postes de rapporteur adjoint et de questeur. On note également sur cette liste que 5 candidats sont indépendants, 2 sont issus du PPRD, un candidat du MLC et les deux autres proviennent respectivement de « Patriote et de « Nationaliste Républicain ».

Selon ce calendrier, l’élection aux différents postes intervient mercredi 06 décembre au siège de l’APK.

Le vote de la destitution des membres du bureau dirigé par le président déchu, Roger Nsingi, était intervenu au cours de la séance plénière du 29 novembre dernier, rappelle-t-on. ACP/Fng/Mat/Kgd