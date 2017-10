17 cas d’accidents de circulation routière enregistrés à Kikwit au mois de septembre 2017.

Kikwit, 27 Oct. 2017 (ACP).- 17 cas d’accidents de circulation routière ont été enregistrés à Kikwit au mois de septembre dernier, contre 8 cas enregistrés au mois d’août dans la même ville, soit une augmentation de 49%, a appris l’ACP auprès de la police de circulation routière.

Selon cette source 31 décès, 72 blessés graves et 16 blessés légers ont été enregistrés au cours du mois de septembre contre 0 décès, 8 blessés graves et 5 blessés légers enregistrés au mois d’août.

En outre on a enregistré au cours du mois de septembre 7 cas avec dégâts matériels important, 5 cas avec dégâts matériels légers, 5 cas sans dégâts matériels, tandis que au mois d’août on a compté 1cas avec dégâts matériels importants, 2 cas avec dégâts matériels légers et 5 cas sans dégâts matériels au mois d’août

D’après la source les causes principales de ces accidents sont notamment, le mauvais état des routes surtout le grand boulevard, l’imprudence des chauffeurs au volant, des pannes techniques, l’ivrognerie au volant des conducteurs, le non-respect du code routier, excès de vitesse et de chargement. La PCR, demande aux autorités de réhabiliter le boulevard et aux chauffeurs de respecter le code de la route. ACP/Mat/May