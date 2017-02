17 cas d’incendie enregistrés de Septembre 2016 à février 2017 à Kisangani

Kisangani, 28 Fév. 2017 (ACP). – Le coordonnateur provincial de la protection civile dans l’ex – province orientale, Elysé Mbula a déclaré lundi dernier à l’ACP que du 21 Septembre 2016 au 25 Février 2017, six – sept (17) cas d’incendie ont été enregistrés dans la ville de Kisangani.

Malheureusement, la ville ne dispose pas de véhicule anti – incendie pour faire face à ce fléau, s’est inquiété M. Mbula. L’unique véhicule que disposait l’ex – province orientale avait été incendié à Kisangani le 20 Novembre 2012 en guise de protestation de la population contre la prise de la ville de Goma dans la province du Nord – Kivu par les rebelles du M23.

Le coordonnateur provincial de la protection civile a par ailleurs annoncé une rencontre ce mardi entre la Fédération des Entreprises du Congo « FEC » et le gouverneur de province, dans le but d’étudier les voies et moyens de doter la ville d’ anti – incendie.. ACP/FNG/Kgd