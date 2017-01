17 lois promulguées à ce jour sur la réforme de la décentralisation en RDC

Kinshasa, 19 janvier 2017. – Dix-sept (17) lois ont été promulguées sur la réforme de la décentralisation en République Démocratique du Congo, depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, a souligné le coordonnateur national de la cellule technique d’appui à la décentralisation, M. Makolo Jibikilay, dans sa communication sur l’état des lieux du processus de mise en œuvre de la décentralisation.

Mr.Makolo qui intervenait jeudi dans le cadre de la vulgarisation des lois de la Fonction publique devant les délégués des provinces et les hauts cadres de l’administration publique, a axé sa communication sur « La réforme de l’administration territoriale et de l’administration publique dans le contexte de la décentralisation prescrite par la Constitution du 18 février 2006 ».

Il a souligné que la loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de services publics de l’Etat met en application les dispositions constitutionnelles relatives à la fonction publique nationale. Tandis que celle fixant l’organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées fait la distinction nette entre les services de trois niveaux d’exercices du pouvoir entre l’Etat central, les provinces et les entités territoriales décentralisées (ETD) et vient s’ajouter à l’ensemble de l’arsenal juridique pour la mise en œuvre de la décentralisation.

Le coordonnateur national Makolo a, à cet effet, relevé que la décentration est une réforme transversale qui est mise en œuvre par des lois, précisant que les lois déjà promulguées à ce jour par le Président de la République touchent notamment aux principes fondamentaux de la décentralisation et à la nouvelle organisation territoriale et administrative.

L’organisation des élections générales parmi les défis

L’organisation des élections générales à tous les niveaux, les rapports qui régissent l’Etat central, les provinces et les entités territoriales décentralisées, les subdivisions territoriales à l’intérieur des provinces, les finances publiques et la passation des marchés, l’agriculture, l’enseignement national, la gestion de l’eau s’ajoutent à cette liste des réformes. Selon l’orateur, la Constitution du 18 février 2006 accorde par exemple une large autonomie administrative et financière aux provinces et aux ETD. Celle-ci a établi une distinction entre les ressources humaines de l’administration centrale et celles des provinces et ETD.

Les ressources humaines de l’administration centrale constituent une fonction publique nationale conformément à l’article 202 point 8 de la Constitution et les ressources humaines provinciales et locales forment la fonction publique provinciale et locale, tel qu’annoncé à l’article 204, point 3 de la constitution. Il a plaidé pour que la fonction publique provinciale et locale soit dotée également de ses statuts.

Parmi les défis relatifs à la décentralisation, il a épinglé entre autres la poursuite du processus électoral avec l’organisation des élections provinciales, urbaines municipales et locales pour doter les entités territoriales décentralisées de leurs organes de gestion et de décision, l’effectivité de transfert des compétences et des ressources, l’appropriation de la décentralisation par toutes les couches de la population et le renforcement des capacités des acteurs de la décentralisation et le financement de celle-ci. ACP/Kayu/Kgd