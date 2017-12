1,7% taux de prévalence VIH/SIDA au Tanganyika

Kalemie, 04 Déc. 2017 (ACP).-Le taux de prévalence de VIH/SIDA dans la province du Tanganyika est de 1,7%, a indiqué le Dr. Cyril Kimpu Awel Mukalay, ministre provincial de la Santé de cette province lors d’un point de presse le week-end dans son cabinet de travail sur cette pandémie. Il a noté que deux personnes sur cent vivent avec le virus au Tanganyika.

Le ministre Kimpu a ajouté que depuis le 30 septembre 2017, la province du Tanganyika a recensé au moins 2815 personnes vivant avec le VIH dont 1958 femmes et 146 enfants. Avec l’appui des partenaires, 2707 personnes vivant avec le VIH parmi les enrôlés sont sous traitement antirétroviral dans environs 113 structures médicales à travers toute la province dont le traitement est gratuit.La lutte, a-t-il dit, est multisectorielle et il appelle les uns et les autres à se lancer à combattre le VIH/SIDA pour une victoire finale afin de vivre une génération sans SIDA.

