1,9 million de neurones disparaissent chaque minute après un AVC, selon un médecin

Kinshasa, 10 Août 2017 (ACP).- 1,9 millions de neurones disparaissent dans le cerveau à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC), a indiqué le Dr Yanick Makengo, médecin généraliste dans un centre de santé situé dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, au cours d’un entretien mercredi avec l’ACP. Selon ce médecin, une fois le cerveau endommagé, c’est l’IRM (technique d’imagerie médicale) qui détermine s’il y a moyen de le sauver.

C’est le traitement medical de référence parmi tant d’autres à chaque fois qu’une personne est menacée par l’AVC car, il consiste, selon le docteur, à réaliser «la thrombolyse», traitement consistant à injecter dans une veine du bras, un produit qui va aller dissoudre le caillot dans l’artère du cerveau.

Pour que ce traitement soit efficace, il doit être réalisé rapidement et reste possible jusqu’à 4 h 30 après l’apparition des premiers symptômes de l’AVC, a-t-il souligné. La thrombolyse marche mieux sur les branches distales des petits vaisseaux qui sont les AVC les plus graves. Mais 77% des patients ne peuvent bénéficier de ce traitement soit parce qu’ils arrivent trop tard aux urgences, soit parce qu’ils présentent des contres indications, a-t-il noté.

Par ailleurs, l’intervention endo vasculaire est l’un des traitements qui consiste à dissoudre le caillot de façon mécanique. Le neuroradiologue introduit dans la veine fémorale un cathéter muni d’un petit dispositif qui est glissé jusqu’à l’artère du cerveau endommagé. Pour prévenir l’AVC, Dr Makengo recommande la prise d’anticoagulants qui ralenti la coagulation naturelle, évitant ainsi la formation de caillots.

ACP/FNG/YWM/Kayu/JGD/FMB/CFM