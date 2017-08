193 licenciés proclamés à l’Université pédagogique nationale

Kinshasa, 1er Août 2017 (ACP).- 193licenciés ont été proclamés lundi à l’Université pédagogique nationale(UPN) lors de la double cérémonie de collation des grades académiques et de la clôture de l’année académique 2016-2017.

Ces licenciés de la première session, sont issus des facultés de psychologie et sciences de l ‘éducation, des lettres et sciences humaines, de médecine vétérinaire, des sciences, des sciences économiques et de gestion, des sciences sociales, administratives et politiques, des sciences agronomiques, de pédagogie et de didactique des disciplines.

Le secrétaire général académique de l’UPN, le Pr Ferdinand Palata Kabamba, qui a présidé cette cérémonie au nom du recteur, a invité les lauréats etre les véritables ambassadeurs de l’UPN dans la vie active. Il a noté un bilan positif du comité de gestion marqué par plusieurs réalisations dans les domaines de construction des infrastructures, des laboratoires, des ressources humaines, de la gestion administrative et financière.

Le secrétaire général administratif, le Pr Bien-Fréderic Mabasi a relevé dans le rapport académique que l’UPN a fonctionné avec 1556 enseignants et 1054 administratifs. ACP/Kayu/Wet/KGD