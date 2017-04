20 écoliers  sud-africains tués dans un accident de bus

Kinshasa, 22 avril 2017 (ACP).- Vingt écoliers ont été tués vendredi dans un accident de bus qui s’est produit près de Pretoria, ont indiqué les services de secours sud-africains, qui soignaient de nombreux blessés sur le lieu de l’accident cités par une dépêche de l’AFP. « Il est confirmé que 20 élèves d’école primaire ont été tués. Les enfants ont subi des brûlures mortelles », a expliqué Russel Meiring, porte-parole du service privé de secours ER24.

Les secours ont précisé que l’accident avait impliqué un minibus et un camion sur une route départementale entre les villes de Verena et Bronkhorspruit, à 70 km au nord de Pretoria. « Lorsque le feu a été éteint, rien n’a pu être fait pour les enfants et ils ont été déclarés morts sur le lieu de l’accident », indique un communiqué d’ER24. D’autres enfants, blessés, ont été sortis du véhicule en feu par des témoins. « Ils ont été soignés sur place avant d’être transportés dans plusieurs hôpitaux de la zone », affirme ER24. Enfin, les causes exactes de l’accident n’étaient pas encore connues vendredi après-midi. ACP/FNG/Kayu/KGD