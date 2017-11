20 millions USD du Fonds humanitaire de la RDC pour les besoins de trois provinces du pays

Kinshasa,15 Nov.2017 (ACP)-Le Fonds humanitaire de la République démocratique du Congo a alloué un montant de l’ordre de vingt millions de dollars américains pour répondre pendant une période de 6 mois, aux besoins humanitaires urgents dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Haut-Katanga, a annoncé mercredi le porte-parole de l’équipe-pays des Nations Unies, Yvon Edoumou, lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO, à Kinshasa.

Selon lui, les déplacés internes de ces provinces bénéficieront d’un appui pour les abris temporaires et les articles ménagers essentiels, l’accès à l’eau potable, la sécurité alimentaire et les intrants agricoles, la prise en charge des maladies dont la malnutrition ainsi que la protection des populations y compris la prise en charge des victimes des violences sexuelles.

M.Edoumou a indiqué que pour le Sud-Kivu, les actions seront concentrées dans les territoires de Fizi, de Shabunda et de Kabambare (Province du Maniema), en proie à des besoins humanitaires croissants nés des affrontements entre des groupes armés et l’armée nationale congolaise, qui se sont intensifiés depuis fin juin 2017.

Le territoire de Rutshuru, a-t-il souligné, a été ciblé dans la province du Nord-Kivu au vu de nombreuses difficultés d’accès physique et sécuritaire nées des violences intercommunautaires entre les Hutus et les Nandes. Quant au Haut-Katanga, les activités seront concentrées dans le territoire de Pweto qui, depuis le mois de février 2017, est envahi par un conflit interethnique entre les Zela et les Twa, a précisé M.Edoumou.

ACP/FNG/YHWM/BSG/Kgd