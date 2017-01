200 ha d’arbres plantés dans la ville et la périphérie de Kananga en 2016

Kananga, 07 Janv. 2017 (ACP).- Deux cent (200) hectares d’arbres ont été plantés dans les différents sites de la ville et la périphérie de Kananga en 2016 par différentes structures indépendantes, a indiqué, mardi à l’ACP, le coordinateur provincial de l’Environnement et conservation de la nature, Dr. Théodore Mulumba Mukendi.

Ce reboisement est une action à encourager et soutenir dans la mesure où il contribue contre les effets de reboisement anarchique et la déforestation non contrôlée dans la province par des populations autochtones et par certains exploitants non en règle avec l’Etat congolais.

Il en a appelé, à cet effet, à la responsabilité de tout un chacun pour prendre conscience des menaces qui présent sur notre environnement, en prenant désormais la résolution de changer des habitudes nocives vis-à-vis de l’arbre afin de s’adonner au reboisement en vue de préserver la biodiversité essentielle pour le salut de l’humanité. ACP/Zng/JGD