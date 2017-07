Au moins 200 personnes tuées en défendant l’environnement en 2016, selon l’ONG Global Witness

Kinshasa, 13 Juillet 2017 (ACP).- Au moins 200 personnes ont été tuées en 2016 dans le monde en défendant l’environnement face à des projets miniers, forestiers ou agricoles, un nombre record, indique l’organisation Global Witness dans un rapport publié jeudi.

Le Brésil (49 morts), la Colombie (37), les Philippines (28) et l’Inde (16) sont les pays où l’ONG a dénombré le plus de victimes parmi les personnes engagées dans la protection de terres, de forêts et de rivières. «La bataille pour la protection de la planète s’intensifie rapidement et son prix se compte en vies humaines (…) alors que de plus en plus de gens n’ont pas d’autres options que de s’opposer au vol de leurs terres et à la détérioration de leur environnement», déplore Global Witness.

L’ONG s’alarme d’une dégradation de la situation avec un nombre de personnes tuées en hausse (185 en 2015) mais aussi un plus grand nombre de pays où des meurtres ont été enregistrés (24 en 2016 contre 16 en 2015). Compte tenu des meurtres non répertoriés, il est probable que le vrai nombre de tués soit plus élevé, estime l’organisation, qui effectue ce travail de recensement depuis 2002.

Dans 40% des cas, souligne-t-elle, les victimes étaient issues de populations autochtones, le territoire qu’ils habitaient depuis des générations étant accaparé par des entreprises, des propriétaires terriens et ou des acteurs locaux. ACP/FNG/Kayu/JGD