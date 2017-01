Kinshasa 23 janv. 2017 (ACP).- En 2035, la société congolaise doit vivre en symbiose avec la nature dont elle connait le secret, révèlent les conclusions du rapport général du symposium du cinquantenaire de l’indépendance contenues dans son document intitulé : « vision et stratégies pour le développement durable de la République Démocratique du Congo ».

Tenu du 29 novembre au 03 décembre 2010.Selon la vision, en 2035, la société congolaise connait le secret, de sa nature grâce à la tradition et à la science.

Le développement du commerce, des infrastructures de transport et des nouvelles technologies de l’information et de la communication lui serviront de soubassements. Ce serait une société où des nouvelles métropoles naitront dans le centre, l’est, l’ouest, le nord et le sud du pays.

Toutes les villes seront reliées grâces aux routes goudronnées, à la voie ferrée, aux voies fluviales et lacustres, aux avions pour le bien de l’ensemble des populations. Selon toujours la vision du cinquantenaire .la fourniture de l’énergie électrique et des énergies renouvelables amélioreront le mode de vie de la population, les alentours des villages seront reboisés.les sources de pollution maitrisées. La loi foncière reconnait aux communautés locales leurs droits de propriété.

La société congolaise est une société qui se nourrit des valeurs culturelles ancestrales souligne la vision indiquant qu’elle cultive le sens du sacré et de la transcendance. Elle défend un humanisme communautaire et solidaire ainsi que les valeurs spirituelles en même temps.

Elle est acquise aux valeurs de la modernité, elle est une société construite par la science, la technologie de l’information et de la communication, une société qui vit dans la culture des arts plastiques, de la musique, du théâtre et de la danse .Une société où l’industrie des arts est implantée, le patrimoine touristique est inventorié, entretenue et protégée. ACP/Kayu/May