21.656 ménages directs bénéficieront d’une assistance en outils aratoires au Nord-Kivu

Kinshasa, 27 Sept. 2017 (ACP).- 21.656 ménages directs et 18.156 ménages indirects du corridor de Butembo-Beni et Oicha (Nord-Kivu), Bunia-MahagiIturi) et Walungu-Mwenga-Kitutu (Sud-Kivu) bénéficieront directement ou indirectement d’une assistance en outils aratoires et semences afin de renforcer leurs moyens d’existence.

L’information était donnée mercredi par le porte-parole du bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA), Yvon Edoumou, lors de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Selon lui, le projet prévoit de disposer d’une quantité importante des semences de qualité dans la zone (236 T de semences de maïs, 296 T de semences de haricot et 3800 km de boutures de manioc, 80 T de semences de riz et 3300 rejets de bananier). Cela-a-t il dit, représente une augmentation d’environ 25% de la production agricole et un accroissement de 25% du revenu des ménages bénéficiaires.

M. Edoumou a également fait savoir que cette action, financée par le Fonds social et exécutée par l’organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), contribue à renforcer la résilience et les moyens de subsistance des populations vulnérables.

Elle répond aussi à la demande d’assistance du gouvernement congolais qui s’est engagé à accroitre la sécurité alimentaire et les revenus des ménages agricoles par la promotion des filières agro-pastorales dans les provinces ciblées, signale-t-on. ACP/Ywm/Bsg/JGD