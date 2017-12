21 centres d’encadrement des enfants jugés viables à Mbuji-Mayi

Mbuji-Mayi, 07 Déc. 2017 (ACP).- Vingt et un centres d’encadrement et de prise en charge des enfants en difficulté avec la loi, dont 5 dans la commune de Bipemba, 3 à Kanshi, 3 à Diulu, 7 à Dibindi et 3 dans la commune de Muya sont viables et répondent aux normes standard de prise en charge de cette catégorie d’enfant, a déclaré jeudi le chef de division provinciale des Affaires sociales Jean Marie Mbolela.

Il a fait cette affirmation après le déploiement d’une commission technique de son service sur le terrain, en vue de vérifier les conditions d’accueil dans lesquelles sont soumis les enfants par rapport notamment à l’alimentation, la santé, l’éducation et l’environnement.

De manière générale, il est noté que ces centres ont été jugés viables pour avoir remplis les ¾ des conditions à l’exception de l’alimentation qui est caractérisée par un repas une fois le jour, consécutivement à la situation économique de l’heure, a indiqué le chef de division Mbolela.

Il a apprécié cependant de manière particulière, la bouillie donnée aux enfants le matin du centre Don Bosco, en attendant le repas de la journée, tandis que sur le plan de l’environnement, des toilettes propres y ont été construites, épargnant ainsi les utilisateurs contre des maladies des mains sales. ACP/FNG/Kayu/JGD