Matadi, 30 Août 2017 (ACP).- Les travaux de la 21ème revue annuelle des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et l’élimination de la lèpre regroupent, depuis lundi à Matadi, tous les coordonnateurs provinciaux du pays, les staffs du secrétariat général et l’inspection générale de la Santé et les partenaires financiers, a appris l’ACP mercredi de source proche de ce ministère.

Le ministre provincial en charge de la Santé du Kongo Central, Florian Masaki Nzembele, qui a ouvert ces assises de six jours (28 août au 2 septembre) dans la salle polyvalente de l’hôtel Formoza, a souligné l’accompagnement du gouvernement provincial dans l’amélioration des conditions de prise en charge des soins de santé de qualité pour l’éradication progressive de ces maladies.

Il a relevé parmi les objectifs de ces travaux la récolte des données épidémiologiques du premier semestre 2017, l’évaluation des résultats obtenus et dégager les faiblesses et les obstacles qui entravent la mise en place des œuvres d’intervention, la planification des activités et la mobilisation des ressources additionnelles pour l’administration des soins de santé universels de qualité.

Il a rappelé le souci majeur reconnu par les parties prenantes à ces assises qui est le manque des connaissances de l’ampleur des maladies en RDC, où plusieurs cas de tuberculose circulent encore dans la rue, avant de conclure que des dispositions doivent être prises pour mieux soigner cette maladie en vue de réduire sensiblement des cas morbidité et de mortalité de la tuberculose, une maladie pourtant guérissable. ACP/Kayu/JGD/FMB/KJI