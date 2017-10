Les 23 nations déjà qualifiées au Mondial-Russie 2018

Kinshasa, 13 oct. 2017 (ACP).- Vingt-trois nations sont d’ores et déjà assurées de disputer la phase finale de la Coupe du monde de football, du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie.

Il s’agit du pays-hôte, qualifié d’office (1) : Russie ; en Afrique (2) : Nigeria et Egypte ; en Amérique du Sud (4) : Brésil, Uruguay, Argentine et Colombie ; en Asie (4) : Iran, Japon, Corée du Sud et Arabie Saoudite ; en Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes (3) : Mexique, Costa Rica et Panama ; en Europe (9) : Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Pologne, Islande, Serbie, France et Portugal.

Les neuf dernières places reviendront en novembre : – aux 4 vainqueurs des barrages européens, – aux 2 vainqueurs des barrages Pérou – Nouvelle-Zélande et Australie – Honduras, – les 3 derniers billets de la zone Afrique seront attribués lors de la 6ème et dernière journée des éliminatoires.

Calendrier en Afrique

Le calendrier des matches de la 6ème et dernière journée en Afrique s'établit comme suit : Lundi 6 novembre 2017 : (groupe E) Congo-Ouganda, (groupe E) Ghana-Egypte, (groupe C) Côte d'Ivoire-Maroc, (groupe B) Zambie-Cameroun, (groupe C) Gabon-Mali, (groupe B) Algérie-Nigeria, (groupe D) Sénégal-Afrique du Sud, (groupe D) Burkina Faso-Cap Vert, (groupe A) RD Congo-Guinée, (groupe A) Tunisie-Libye ; vendredi 10 novembre 2017 : (groupe D) Afrique du Sud-Sénégal 19h00' à rejouer.