25 joueurs suspendus au cours du championnat 2016-2017 à l’EUFKIN-Tshangu

Kinshasa, 16 août 2017 (ACP).- 25 joueurs ont été suspendus dont 5 en division I, 7 en division II, 13 en division III poules A et B, indique le rapport d’activités de l’exercice 2016-2017 de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Tshangu parvenu mercredi à l’ACP.

Par ailleurs, 18 dirigeants des clubs ont été sanctionnés et 2 officiels des matches, conformément aux règlements généraux sportifs de la FECOFA (Fédération congolaise de football association (FECOFA).

Abordée par l’ACP, la secrétaire exécutive de l’EUFKIN-Tshangu, Marguerite Diakiadi dia Mafunda, a déploré le comportement de certains clubs dont les dirigeants qui gardent toujours les mauvaises habitudes de pousser leurs supporteurs à commettre des bavures.

Les motifs de leur suspension ont été principalement le non respect de l’article 25 du règlement du championnat de la Ligue de football de Kinshasa (LIFKIN), renforcé par la lettre circulaire de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), la non identification des officiels des clubs sur les feuilles des matches et le mauvais comptage des cartons. ACP/Fng/Bsg/May