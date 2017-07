Kinshasa, 24 juillet 2017 (ACP).- La 256ème session de pédagogie universitaire de la Commission permanente des études (CPE), axée sur la recherche scientifique, s’est ouverte lundi à l’Université libre de Kinshasa (ULK), dans le but d’amener chaque participant à conduire un programme en milieu universitaire, d’initier les étudiants surtout les finalistes de différents cycles d’études à la conception, à l’élaboration et à la rédaction d’un travail de rapport scientifique et de susciter l’esprit de questionnement aux apprenants.

« Soucieux de la qualité et de l’efficacité du système éducatif de l’ESU, ce séminaire est centré sur trois points essentiels : aider les participants à mieux cerner l’importance, la mission et le rôle de la recherche dans les établissements d’enseignement supérieur et universitaire, initier et stimuler les participants à l’esprit scientifique et les informer de l’état des lieux de la recherche en RDC », a déclaré le secrétaire permanent de la CPE, le Pr Maurice Tingu Yaba Nzolameso, qui a présidé à l’ouverture des travaux.Cette formation continue du personnel enseignant de l’ESU durera jusqu’au 26 juillet 2017. ACP/FNG/Kayu/BSG/Wet