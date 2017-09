Le 25ème pèlerinage de Mbata Kulunsi a eu lieu

Bruxelles, 06 sept 2017 (ACP).- Le pèlerinage catholique de Mbata Kulunsi, dans le diocèse de Kisantu, en territoire de Madimba au Kongo Central, s’est déroulé, cette année, du mercredi 23 au dimanche 27 août, a confirmé mercredi à l’ACP le prêtre jésuite, Marc Cortembos, un des participants, qui vient de rentrer en Belgique.

Les pèlerins, dont de nombreuses femmes ainsi que beaucoup de jeunes gens et jeunes filles, formaient un groupe de plus de cent-vingt personnes. Vibrant d’enthousiasme, ils sont partis mercredi de la cité de Kisantu, encadrés par des animateurs pastoraux. Trois Belges et une Canadienne ont participé à cette aventure spirituelle.

Comme lors des précédentes éditions, cette 25ème manifestation est vraiment partie de Lemfu pour se diriger vers la cité de Kiela, première étape d’un parcours long de 105 Kms et ponctué par des chants, des danses, des prières et des moments de recueillement.

Les étapes suivantes ont été les cités de Kimpemba et de Ngidinga ainsi que le village de Mbata Makela ou Mbata Kulunsi, à la frontière angolaise. La présence, à Mbata Makela, d’une énorme croix en bois dur datant de plus de trois siècles, a conduit la population à désigner ce village du nom de Mbata Kulunsi (kulunsi signifie croix en kikongo).

Lorsque, comme au niveau du village Malele, il n’y avait pas de route, les marcheurs ont emprunté un sentier dans la brousse, en s’étirant en une longue file indienne.

A chaque étape, des nouveaux pèlerins rejoignaient le groupe de départ. Tous étaient logés dans des salles de classe, mais quelques-uns s’étaient munis de tentes individuelles. Tout le monde, sans exception, dormait à la dure, a souligné le Jésuite, ancien curé d’une paroisse de ce diocèse. A Mbata Kulunsi, « nous passerons la nuit à la belle étoile », autour de nombreux feux allumés pour se réchauffer, a-t-il précisé.

Dimanche, après la messe à Mbata Kulunsi, les pèlerins sont revenus à Ngidinga pour prendre les véhicules afin de retourner à Kisantu.

Donnant ses impressions sur ce pèlerinage, le RP Cortembos a parlé d’une « expérience unique de ferveur et de convivialité ». ACP/FNG/Wet/KJI