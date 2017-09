26 morts, bilan provisoire d’un accident de circulation sur la nationale no 1 vers Kikwit

Kinshasa, 10 sept. 2017 (ACP).- Vingt six personnes mortes et plus d’une trentaine blessées, tel est le bilan provisoire d’un accident de circulation qui s’est produit dimanche au niveau du pont Kwenge sur la nationale n° 1 à 16 Km de la ville de Kikwit dans la province du Kwilu.

Selon la Police de circulation routière, un bus dénommé VIP des Etablissement Agence Léopard international express en provenance de Kikwit pour Kinshasa s’est renversé au niveau du pont Kwenge vers minuit.

La plupart de ces accidentés qui provenaient du Grand Kasaï et qui n’ont pas de familles à Kikwit, ont été acheminés la même nuit à l’Hôpital général de référence de Kikwit 1.

Pour le médecin directeur de cette formation hôpitalière, Dr Adu Kabobi Aduyenji, son institution n’a pas des moyens suffisants pour prendre en charge toutes ces victimes. Il appelle cependant les autorités et les personnes de bonne volonté à venir en aide l’hôpital afin de faire face à ce drame inattendu.

« On n’a pas assez des moyens. La prise en charge pose problème parce que c’est une catastrophe. Nous ne sommes pas habitués à ces genres des catastrophes. Tous ces malades doivent être soignés, nourris. Nous devons enterrer les morts. Mais nous n’avons les moyens qu’il faut », a-t il- déploré. ACP/FNG/Wet