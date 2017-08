27 professionnels de medias congolais en formation à Beijing

De l’envoyée spéciale de l’ACP (Grâce Kangundu)

Chine, 24 août 2017 (ACP).-Vingt sept professionnels de médias congolais participent, depuis jeudi, à Beijing(Chine), à l’invitation du gouvernement chinois à un séminaire de formation sur les médias publics en République populaire de Chine (RPC).

Ce séminaire dont la clôture interviendra le 13 septembre prochain, constitue la concrétisation d’un projet de formation initié par les dirigeants chinois dans le but de permettre aux participants d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de la communication et du développement international des médias.

Essentiellement axé sur des conférences thématiques, des symposiums et des visites, ces séminaires sont devenus un pont permettant de consolider l’amitié et la coopération entre la Chine et la RDC.

Ouverture du séminaire de formation

Le directeur adjoint du Centre de formation du Groupe de publication internationale de Chine, Li Heng tien, a déclaré jeudi à l’ouverture du séminaire de formation organisé à l’intention de fonctionnaires et professionnels des médias de la RDC que les relations bilatérales sino-congolaises se développent sans encombre depuis un demi-siècle.

« Ce séminaire de formation vous permettre de mieux connaitre la situation réelle, le développement et l’évolution de la Chine », a indiqué M. Li Hengtian, notant que le Président de la Chine , Xi Jinping, a hautement apprécié la présence du Président congolais, Joseph Kabila Kabange, aux activités commémoratives du 70ème anniversaire de la victime de la guerre de résistance du peuple chinois contre l’invasion du Japon et de la guerre antifasciste mondiale, organisée le 4 septembre 2015 en Chine.

Selon lui, les deux pays ont approfondi leur coopération, notamment les échange commerciaux, l’éducation, la culture ; l’énergie, la technologie et les infrastructures. Il a fait savoir aussi que l’initiative de la ceinture économiques de la route maritime ouvrent de nouvelles perspectives pour la coopération entre la Chine et la RDC.

De son coté, le représentant des participants à ce séminaire, Gabriel Pasi Nsimba, a, au de la délégation congolaise, remercié le gouvernement chinois à travers son ministère de Commerce pour la réalisation de ce projet. Il a rassuré les organisateurs que la délégation congolaise ne ménagera aucun effort pour que ce séminaire atteigne les résultats escomptés.

Prennent part à ces assises, les journalistes de la RTNC, ACP, B-One, Télé 50, Digital Congo, forum des As, et des fonctionnaires de l’Etat venus de différents ministères. ACP/Fng/Kayu/May