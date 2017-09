27 sites miniers négociés par le ministre provincial des mines

Bukavu, 13 Sept. 2017 (ACP).- -sept sites miniers du Sud-Kivu négociés par le ministre des mines et hydrocarbures, Apollinaire BULINDI ont été qualifié et validés dans les territoires de Shabunda pour permettre le démarrage des travaux de traçabilité des minerais et la remise de la population au travail.

Le ministre l’a fait savoir ce lundi 11 septembre lors d’un entretien avec la presse locale dans son cabinet de travail à Labotte en commune d’Ibanda.

Il en a profit » pour lancer les travaux de traçabilité conformément à l’approvisionnement responsable répondant aux exigences. Après, il a été invité à Kinshasa pour adoption de la stratégie nationale visant à enlever les enfants dans les sites miniers.

A cela, le ministre s’est félicité de voir que beaucoup d’enfants ne sont pas signalés dans les sites miniers tout en attirant l’attention de tous pour lutter contre la présence des enfants des femmes enceintes dans les sites miniers. ACP/Fng/May/kji