270 cas de viol enregistrés en 2016 à Kisangani

Kisangani, 15 Mars 2017 (ACP).- Deux cent soixante-dix (270) cas de viol ont été enregistrés dans la ville de Kisangani en 2016, dont cent cinq (105) dans la seule commune urbano6rurale de Lubunga, et cinq (5) au centre-ville de Kisangani (Commune Makiso), a appris l’ACP.

Parmi ces cas de viols, soixante6huit (68) cas ont été portés devant les juridictions civiles et militaires. Les bourreaux se recrutent parmi les étudiants, les élèves. La dépravation de mœurs, le manque de sensibilisation adéquate, le recours aux charlatans et autres féticheurs à la recherche effrénée de l’opulence font partie de causes de viols dans la ville de Kisangani.

Cependant, major Kakolo Mwamba de la Police Nationale Congolaise s’inquiète du manque de suivi des jugements rendus pour leurs exécutions, surtout lorsque l’Etat congolais est condamné au payement des amandes transactionnelles, ajoute Claudine Bela, une activiste des droits humains militant contre les violences sous toutes ses formes.

Major Kakolo Mwamba a proposé l’institution d’une commission de suivi de toutes les condamnations prononcées par les différentes juridictions en vue de permettre aux victimes d’obtenir la réparation de toutes les préjudices causées en leurs endroits. ACP/Zng/JGD