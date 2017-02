2733 dépêches, contribution de l’ACP au site web de FAAPA en 2016

Kinshasa, 01er Fév. 2017 (ACP).- La contribution de l’Agence congolaise de presse (ACP) au site web de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA), du 01 novembre 2015 au 30 novembre 2016, est évaluée à 2.733 dépêches sur un total de 34.259 dépêches fournies par les 19 agences membres de cette organisation médiatique continentale.

L’ACP occupe la quatrième position après l’AIP-Côte d’ivoire avec 6423 dépêches, GNA-Ghana (6284) et MAP-Maroc 6169 dépêches. Le Directeur a.i de l’ACP, M. Justin Kangundu Khossy qui a livré ces statistiques mercredi, au cours d’une réunion de service avec ses collaborateurs de la Direction de la Rédaction, a estimé que l’ACP peut faire mieux.

Aussi, a-t-il appelé le staff technique de la Rédaction centrale ainsi que les reporters à redoubler d’ardeur et à travailler en synergie pour une productivité plus accrue et davantage efficiente. M. Justin Kangundu a recommandé aux aînés de mieux encadrer les jeunes reporters afin qu’ils puissent aiguiser leurs plumes et être susceptibles de prendre la relève demain. ACP/Fng/Zng/JGD