La 2ème édition du Festival «Alimenterre» pour la promotion d’un modèle alimentaire équitable

Kinshasa, 26 Nov. 2017 (ACP).- La représentante de l’ONG «SOS Faim», Mireille Bishikwabo, a déclaré samedi, à l’ouverture du Festival «Alimenterre» que cette manifestation est un rappel sur la prise de conscience de chaque compatriote afin de promouvoir un modèle alimentaire équitable, sain et durable pour le bien-être de tous. «Le marché alimentaire présente le danger où la population ignore l’origine de la teneur en toxique de la plupart des produits consommés», a-t-elle souligné, car ceux-ci se présentent sans mention d’identification comme cela se fait ailleurs et la vie de tous est exposée aux maladies telles que le cancer, les accidents cardiovasculaires, les malformations et les tensions, etc.

Mme Bishikwabo a relevé que la population congolaise ne vit que de l’agriculture artisanale, représentant 70% de la population paysanne qui malgré leur effort, ne bénéficient pas d’un appui conséquent au plan financier ou d’un encadrement approprié des autorités. Ainsi, elle se sent exposée à la pression gravissante d’une concurrence déloyale qui a envahi le marché local, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, M. Paluku Mivimba, président de la Confédération nationale des producteurs agricoles du Congo (CONAPAC), a noté l’incapacité de ses membres d’accéder au marché de libre échange car, a-t-il souligné, la croissance démographique de la population exige l’accroissement de la production agricole.

Il a proposé que leur métier soit considéré comme socio professionnel et que l’accès au financement agricole soit assurée, aux informations en rapport avec leur secteur et aux NTIC. Le président du CONAPAC considère ce festival comme un cadre d’échange, pour faire valoir leur plaidoyer et faire entendre leur voix d’agriculteur.

La projection des films «Paradoxe de la faim», «Vivre dignement de sa terre» ainsi qu’une exposition photo sur la vie paysanne a clôturé la séance d’ouverture. Cette 2ème édition du Festival «Alimenterre» prévu du 25 au 29 novembre courant, met en exergue les désordres alimentaires mondiaux et leur impact sur notre vécu quotidien, rappelle-t-on. ACP/Fng/JGD