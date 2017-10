La 2ème édition du festival musical chrétien «Twa totela» fixée au 05 novembre prochain à Lubumbashi

Lubumbashi, 21 Oct. 2017 (ACP).- La deuxième édition du festival musical chrétien dénommé «Twa totela» est fixée au 05 novembre prochain à Lubumbashi, plus précisément au complexe scolaire Kiwele de la commune de Lubumbashi.

Cette novelle a été annoncée au cours d’un point de presse animé samedi par le Révérend pasteur Mushaba wa Lesa de Lubumbashi, président du comité d’organisation de ce festival. A cet effet, il a souligné l’importance de l’organisation de ce festival chaque année dans le but de restituer dans les cantiques contenus dans les chants de victoire, «Nyimbo za Mungu et nyimbo za wokovu», qui amenaient les chrétiens d’autrefois au calvaire, à la repentance et suscité un réveil pour le salut de leurs âmes.

Il a reconnu que les musiciens chrétiens retenus dans ce festival sont sélectionnés sur base d’un critère bien défini notamment être chrétien, avoir un bon témoignage dans la vie courante et s’habillait décemment comme le recommande la parole de Dieu afin de transmettre un message de salut et de délivrance à travers ces cantiques. ACP/BSG/JGD