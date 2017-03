3% des cas  de la TBC en RDC proviennent du Tanganyika

Kalemie, 26 mars 2017 (ACP).- Le ministre provincial de la santé du Tanganyika, Cyril Kinpu Awel, invite la population locale à la prise en charge médicale des personnes atteintes de la tuberculose dans cette entité où selon un rapport de l’OMS, sur les 120 500 cas de tuberculose notifiés en RDC en 2015, 4287 (soit 3% des cas) proviennent de la province du Tanganyika.

Dans un communiqué, ce ministre provincial estime qu’un certain nombre des défis restent à relever dans la région notamment la coïnfection tuberculose-Sida, la résistance bacillaire, l’émergence de la tuberculose ultra résistante et la pauvreté des populations.

Cyril Kinpu Awel qui déconseille toute stigmatisation des malades soutient que «La TBC n’est pas seulement le problème du personnel; c’est le problème de tout le monde, y compris vous et moi. Je saisis cette opportunité pour vous convier à adopter un certain nombre d’attitudes parmi lesquelles, le soutien aux personnes malades pendant toute la durée de traitement. Il ne faut donc pas les stigmatiser, il faut se présenter à la formation sanitaire la plus proche de son domicile en cas de l’un des signes suivants: la toux, la fièvre, la transpiration nocturne, l’asthénie physique ou fatigue, l’amaigrissement, les douleurs thoraciques, la présence du sang dans les crachats».

En outre, le ministre encourage les tuberculeux à connaitre leur statut sérologique au VIH pour une meilleure prise en charge de la maladie et à prendre correctement les médicaments pour éviter les résistances. Il les invité aussi à ne pas se procurer de médicaments dans des pharmacies privées. Le ministre recommande également la mise sous traitement préventif pour tous les enfants de moins de 5 ans vivant avec des malades tuberculeux ainsi que les personnes vivant avec le VIH-Sida. ACP/FNG/Wet