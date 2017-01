3 millions d’Euros par an pour l’élimination de la trypanosomiase humaine africaine en Rdc

Kinshasa, 24 janv. 2017 (ACP).- Le ministre de la coopération belge, Alexandre De Croo, a annoncé lundi à Kinshasa, à l’issue de l’ audience lui accordée par le ministre de la Santé publique, Oly Ilunga Kalenga, la contribution supplémentaire de son pays, à hauteur de trois millions d’euros par an pendant les trois prochaines années, en vue d’éliminer à 90 % la transmission de la trypanosomiase dans les zones de santé endémiques de la RDC. «De nouveaux moyens thérapeutiques et diagnostiques seront mis en place pour améliorer ainsi la surveillance et la prise en charge, tant par les centres de santé que par les équipes mobiles, en cohérence avec ma politique nationale en la matière», a expliqué Alexandre Croo.

Il a ajouté que la Belgique réaffirme son engagement de longue date avec le ministère de la Santé publique de la Rdc dans la lutte contre cette maladie. Le ministre de coopération belge a souligné qu’il espère en finir une fois pour toutes avec ce fléau et éviter de nouvelles recrudescences, au vu des résultats importants déjà réalisés conjointement dans ce domaine et compte tenu des avancées technologiques en cours en matière de diagnostic et traitement. Pour lui, il est envisagé que cette intervention soit menée conjointement avec Bill et Melinda GatesFoudation (BMGF) qui apporteront également des moyens additionnels. ACP/Mat/JGD/Fmb