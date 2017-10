31 personnes formées sur la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes à Matadi

Matadi, 11 oct. 2017 (ACP).- Trente et une personnes membres de la société civile de Matadi, administratifs de la mairie et agents de l’entreprise Malta Forrest ont été formés sur la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes, dans le cadre d’un atelier tenu lundi et mardi à Matadi, en présence du maire de la ville, Patthy Nzuzi wa Makengedi qui a ouvert et clôturé ces assises.

Cet atelier avait pour objectif de renforcer les capacités des membres précités engagés dans le projet de développement urbain (PDU).Pendant deux jours, les participants ont bénéficié d’un enseignement sur le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) lié à la réalisation du projet, la lecture et l’examen des plaintes enregistrées dans les cahiers de conciliation (mairie et quartier) et les rôles et responsabilités institutionnelles de la mise en œuvre du MGP.

A la fin de la formation, les participants, répartis en groupes, ont effectué une descente sur terrain pendant laquelle ils ont notamment reçu une plainte des habitants du quartier de la cellule de Soyo, au quartier Ville haute, portant sur un trottoir sur la route en construction allant du rond-point Buima à Tsasa di Ntumba. A un autre groupe a été présentée la plainte sur les fissures constatées lors de l’exécution des travaux entrepris sur la même route.

Le maire Patthy Nzuzi a exhorté les participants à mettre en pratique les matières assimilées pendant cette formation, avant d’annoncer la mise en place prochaine d’un comité local de résolution des conflits qui sera piloté par le maire.

Les bénéficiaires de la formation ont remercié l’autorité urbaine de sa participation à ces assises, ainsi que la délégation PDU de la Banque mondiale qui a séjourné à Matadi pour cette formation profitable à la ville. ACP/Fng/Bsg/May