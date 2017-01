32 prisonniers de Goma-Munzenze transférés à la prison d’Angenga, province de Mongala.

Goma, 14 Janv. 2017(ACP).- Trente-deux (32) prisonniers jugés dangereux à la prison centrale de Goma- Munzenze, ont été transférés, samedi 14 janvier, à la prison de haute sécurité d’Angenga, à bord d’un vol spécial où ils auront à purger leur peine, indique un communiqué de la Cellule de communication du gouvernement provincial du Nord-Kivu.

Parmi ces prisonniers figurent MM. Célestin Malonga et Jean-Emmanuel Biritsho, alias « Manoti ». Le premier avait été arrêté puis condamné pour avoir commandité l’attaque de l’aéroport international de Goma en date du 02 juin 2015, pendant que sur le second pesaient les infractions d’extorsion, enlèvement, de vol des effets militaires, d’association des malfaiteurs, détention illégale d’armes ou munitions de guerre et autres cas de kidnapping perpétrés dans le territoire de Rutshuru.

Ce transfèrement des détenus dangereux vers des prisons éloignées d’autres Provinces, constitue une réponse à la demande de la population adressée à l’Autorité provinciale en vue de mettre fin à la criminalité perpétrée par des inciviques qui croyaient échapper à la rigueur de la justice. ACP/ZNG/Kgd