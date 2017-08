Kinshasa, 1er août 2017 (ACP).- 350 agents de la firme pétrolière « Total RD Congo », ont été formés aux techniques d’anti-incendie, de sécurité de travail, de la prévention et la protection pour jubiler le feu, au cours du premier semestre de cette année, par l’association sans but lucratif « IPEA CENTER », a annoncé mardi à l’ACP, M. Ikoko Iyanza, directeur général de cette Ong. Cette première équipe formée, est essentiellement composée des agents initiés à la lutte contre le feu, à la détection rapide de l’incendie (feu) afin d’éviter sa propagation dans les installations.

La démarche du directeur ….général, consiste à former et à assurer une couverture sécuritaire des installations aux nouvelles innovations techniques dans la lutte contre l’incendie.

M. Ikoko a fait savoir que son organisation a formé les agents du dépôt pharmaceutique « Pharmagros » spécialisé dans la fabrication des médicaments du niveau dit, d’équipiers de première intervention(EPI).

Le dépôt pharmaceutique Pharmagros a renchéri M. Ikoko, cherche toujours à garantir la sécurité dans le milieu de travail afin de promouvoir le bien être qui est un facteur primordial du développement socio-économique d’une entreprise et d’une nation. Le directeur général Ikoko a fait savoir que les lois du pays recommandent la promotion, le développement de l’entreprise et la protection de l’homme dans son milieu de travail.

Le promoteur de « IPEA CENTER », M. Ikoko est cité comme expert et pionnier dans ce secteur ou il a cumulé une longue et riche expérience de près de 50 ans dans la lutte anti incendie. Il est également sollicité par plusieurs entreprises pour assurer la formation de leurs agents en ce qui concerne la prévention et la lutte anti incendies, les vols, les accidents de travail, les maladies professionnelles. Il a déjà réussi à mettre sur le marché de travail congolais plus de 3.500 formateurs.ACP/Kayu/Wet