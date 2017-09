37 clubs de l’EUFKIN-Malebo sommés de tenir leurs assemblées électives

Kinshasa, 26 sept. 2017 (ACP).- 37 clubs de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Malebo, toutes divisions confondues dont les comités de direction sont fin mandat sont sommés d’organiser leurs assemblées générales électives respectives en vue de conformer à la reglementation en vigueur avant le démarage de la nouveelle saison 2017-2018, indique un communiqué du secrétariat exécutif de cette entité sportive parvenu lundi à l’ACP.

Selon la source, une dérogation leur est accordée jusqu’au 30 septembre 2017, avant le démarrage du championnat prévu à la mi-octobre.

Sont concernés les équipes suivantes : CS Style, AC Lega, OC Sion, AC Bandal, SC Amiens, TP New Motors, AS Sonikara, Etoile de Jamaïca, AS Fueto, New Energie Liwanda, FC Victoire, AS La Grace de Selembao, FC Charmant, FC Muamoka, Business OC, FC Olymka, FC Gedeon, New Lisano, FC Tremplin, RC JPK, FC Tigre, FC Mantraf, AS Mabuilu, CS Grojeb, FC Benfica Kin, FC Dortumund, FC Etina, AS Fondation PV, FC Kembo, FC Gemak, SC Sococo, TP Englebert, AS Vue de Loin, FC Ouragan, AS Stockholm, FC Espoir de Kalamu et TP Foyo. ACP/Ywm/Mat/Wet