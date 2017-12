376 maisons endommagées au quartier Maisha golf à Lubumbashi par la pluie diluvienne

Lubumbashi, 07 Déc. 2017 (ACP).- 376 maisons et édifices, dont six écoles et 16 églises ainsi que les murs de clôture et poteaux électriques ont été endommagées au quartier Golf Maisha dans la commune annexe à Lubumbashi à la suite d’une pluie diluvienne qui s’est abattue dans la nuit du mardi à mercredi dernier faisant 31 blessés.

Informés de cette nouvelle, MM. Modeste Baloyi et Olivier Kakushi, respectivement ministre provincial de la Santé et des affaires sociales et commissaire provincial au Développement rural sont descendus sur le lieu sur instruction de M. Pande Kapopo, gouverneur de la province du Haut Katanga, pour faire l’état de lieu des dégâts causés par cette catastrophe naturelle.

Sur place, Ils ont été accueillis par M. Kahozi bin Malisawa, Bourgmestre de la commune annexe, qui leur a donné les explications sur ce sinistre. Ainsi, plusieurs toitures ont été emportées, des maisons écroulées, trois cellules du quartier ont été touchées à savoir Mwita 1, Mwita 2 et camping.

Les 31 blessés ont été visités par les deux membres du gouvernement provincial. Les émissaires du gouverneur du Haut Katanga ont invité la population au respect de normes urbanistiques dans la construction, avant d’indiquer que le gouvernement provincial apportera son soutien aux victimes de cette catastrophe naturelle.

