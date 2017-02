38 unités de production remises par la FAO aux associations paysanne du Kwilu et du Kwango

Kikwit, 27 Fév. 2017 (ACP).- 38 unités de production composées des moulins et des décortiqueuses, ont été remises par la FAO Kikwit aux associations paysannes du Kwilu notamment de Kikwit, Masi-manimba, Idiofa et Kisandji à Gungu ainsi que du Kwango à savoir Kenge et Popokabaka.

Cette remise a eu lieu jeudi au siège de la FAO Kikwit, en présence de Mr Martin Mpuni, Bourgmestre de la commune de Lukolela qui a appelé les associations bénéficiaires à profiter de l’occasion pour rentabiliser leurs activités. Les associations bénéficiaires sont celles qui sont accompagnés par la FAO dans le cadre de la lutte contre la faim. ACP/Fng/JGD