382 réfugiés rwandais rapatriés dans leur pays d’origine

Bukavu, 28 juin 2017 (ACP).- 382 réfugiés rwandais ont été rapatriés dans leur pays d’origine, le Rwanda, par la commission national pour les réfugiés (CNR) en collaboration avec le HCR.

Certains rapatriés proviennent des territoires de Kalehe, Fizi et Mwenga au Sud-Kivu et d’autres des territoires de Masisi, Walikale et Rutchuru au Nord-Kivu. L’antenne de la CNR à Bukavu indique qu’au centre de transit de Ndendere dans la commune d’Ibanda, il reste 325 candidats au rapatriement volontaire dont 31 burundais demandeurs d’asile.

La même source renseigne avoir remis 77 fraudeurs rwandais à la direction générale de migration (DGM) pour leur expulsion vers le Rwanda. ACP/YWM/Kayu/KGD/KJI