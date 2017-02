3ème réunion de pilotage du Fonds national REDD+ à Kinshasa

Kinshasa, 08 février 2017 (ACP).- Le ministre des Finances, Henri Yav Mulang a présidé mercredi à Kinshasa la 3ème Réunion de pilotage du Fonds national REDD+ (Réduction des émissions dues à déforestation et à la dégradation des forets), en présence du Vice-président et ministre de l’Environnement, de la Conservation de la nature et du développement durable ainsi que des membres dudit comité.

Le ministre Yav a défini le Comité de pilotage du Fonds RED+ comme étant l’instance des décisions, qui conçoit, donne les orientations de cette stratégie et valide les priorités retenues.

A ce sujet, a- t- il dit, la mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+ concerne toutes les parties prenantes dans leurs rayons d’intervention. Elle indique, en conséquence, la participation de chaque partie prenante notamment le gouvernement, la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement.

Le ministre Yav a rappelé qu’en 2015 le gouvernement de la République avait signé une lettre d’intention avec l’Initiative pour les forets d’Afrique centrale (CAFI) et que le gouvernement s’est engagé à adopter des politiques et à entreprendre des réformes dans différents secteurs représentés à la réunion, en indiquant les étapes à atteindre d’ici 2018 à 2020.

Quant à CAFI, a- t-il dit, elle s’est engagée à contribuer à hauteur de 190 millions de dollars américains à raison d’une tranche sécurisée de 120 millions USD et d’une autre de l’ordre de 70 millions de USD additionnels dont l’octroi dépendra des résultats à atteindre en 2018.

C’est ainsi, a – t- il précisé, que lors de sa première réunion en mai 2016, le comité de pilotage a décidé de lancer un premier cycle d’appel à manifestation d’intérêt (AMI) permettant aux agences éligibles de soumettre des propositions des programmes au financement de la première tranche de 120 millions des USD .

En réponse, a- t- il expliqué, le Fonds national REDD+ a reçu dix sept (17) soumissions ayant fait l’objet d’une double revue par les évaluateurs indépendantes et par le Comité technique du Fonds, organe chargé de fournir des recommandations au Comité de pilotage REDD+ pour l’approbation des programmes à financer.

Et le ministre Yav de poursuivre, lors de sa seconde réunion en octobre 2016, le comité a approuvé quatre documents relatifs aux programmes à financer. Il s’agit du programme intégré REDD+( Mai- Ndombe) présenté par la Banque Mondiale, du Programme national de surveillance forestière portée par la FAO, de l’appui à la société civile par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ainsi que l’appui, aux peuples autochtones présenté par la Banque Mondiale.

Quatre autres documents soumis à la 3ème réunion du Comité de pilotage pour financement

Cette fois-ci, a annoncé le ministre Yav, quatre autres documents en rapport avec le programme ont été soumis au cours de la 3ème réunion du Comité de pilotage à l’approbation des participants pour financement.

Il est question du Programme intégré REDD+ en faveur de l’ancienne province Orientale présentée par le PNUD, du Programme intégré REDD+ (Sud Ubangi) soumis par la Banque Mondiale, de l’Appui à la Réforme de l’Aménagement du territoire présenté par le PNUD, et de l’appui intégré à la Réforme foncière par UN-Habitat.

Selon le ministre des finances, il revient au Comité de pilotage d’examiner et de valider ces programmes afin de permettre le lancement des Réformes de l’Aménagement du territoire et foncière de manière à appuyer et à renforcer les efforts fournis aux niveaux provincial et local.

En plus de ces quatre programmes, le Comité de pilotage a validé respectivement la feuille de route pour la poursuite de la programmation du portefeuille financé par CAFI en 2017 afin que le programmes restant en rapport avec les secteurs agricole et énergétique puissent être développés et finalisés au cours de cette année et de mobilise les ressources additionnels.

Auparavant le ministre Yav a salué la présence de ses collègues, nouveaux membres au comité qui participent pour la première fois à la réunion. Il a rappelé aux nouveaux venus qu’en 2013, la RDC s’est doté dans le cadre de l’opérationnalisation de sa stratégie nationale REDD+ adoptée en 2012, de deux outils de travail notamment le Plan d’investissement REDD+ et le Fonds national REDD+.

S’agissant du Plan d’investissement, il définit le cadre programmatique et arrête et arrête les priorités des zones d’intervention, tandis que le Fonds national REDD+ constitue le cadre de mise en œuvre de cette stratégie. ACP/Fng/May