4 200 patients bénéficiaires de soins médicaux d’urgence dans le grand Kasaï

Kinshasa, 6 juillet 2017 (ACP).- L’ONG Médecins sans frontières (MSF), a administré dernièrement des soins d’urgence gratuits à 4200 patients dans le grand Kasai, à la suite du conflit qui déchire cette partie de la république depuis plusieurs mois, indique un communiqué de cette organisation humanitaire parvenu jeudi à l’ACP.

Depuis le 10 mai, cette organisation humanitaire a soigné 198 patients dans son service d’urgence de la ville de Kananga qui compte 750 000 habitants, rappelle la source qui renseigne qu’un tiers de ces patients étaient victimes de violences et 107 parmi eux souffrant de traumatisme, ont été hospitalisés dans l’aile de l’hôpital général de cette ville, gérée par MSF. La moitié de ces patients hospitalisés souffraient de blessures par armes à feu et 15% de blessures par armes blanches.

Cette aile de l’hôpital réhabilitée par MSF, a augmenté sa capacité de prise en charge, passant de 25 à 49 lits. Celle-ci est entièrement gérée maintenant par le personnel MSF, en tant que structure autonome et indépendante au sein de cet hôpital public.

« L’accord conclut entre MSF et le ministère de la Santé précise que cette aile de l’hôpital ainsi que les cliniques mobiles sont placées sous la responsabilité de Médecins sans frontières. Les services médicaux sont exclusivement basés sur les besoins, tels qu’évalués par des professionnels de santé. Les armes sont strictement interdites au sein de la structure, qu’elles soient en possession d’individus ou des forces armées. MSF assure une confidentialité médicale stricte, en accord avec l’éthique médicale », a déclaré le chef adjoint de mission MSF Barbara Turchet.

L’organisation rappelle-t-on a travaillé dans la région du Grand-Kasaï à différents moments, en réaction aux épidémies Ebola à Kampungi en 2007 et 2008.Elle a aussi apporté une aide aux travailleurs migrants expulsés d’Angola en 2005

Soutien à trois centres de santé de Tshikapa

La même ASBL apporte son soutien, depuis la deuxième semaine de juin dernier à trois centres de santé et à un hôpital dans les différentes communes de la ville de Tshikapa (province de Kasaï), indique cette organisation dans le même communiqué.

MSF y apporte une aide médicale et humanitaire aux personnes se trouvant dans le besoin, tels que les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes ou allaitant, les blessés et les candidats à une intervention chirurgicale d’urgence.

Du 8 juin au 2 juillet, cette ONG a soigné 266 enfants souffrant de malnutrition dans deux centres d’alimentation thérapeutique ambulatoire et un centre de soins hospitaliers. Les équipes ont réalisé 787 consultations pour des enfants de moins de cinq ans, assisté 120 naissances, soigné 45 personnes blessées lors de conflit (parmi lesquelles 4 enfants et 10 enfants) et reçu 5 cas de violence sexuelle.

MSF gère également une clinique mobile dans la ville de Kananga et trois autres sur les axes principaux des zones rurales entourant cette entité, notamment Tshikapa et Demba. Cette clinique mobile a permis de réaliser 2. 757 consultations médicales jusqu’à ce jour à des personnes qui ont abandonné leurs maisons pour la brousse. La semaine en cours, les équipes de MSF ont également lancé des activités médicales dans la périphérie de la ville de Tshikapa. “Nous sommes conscients que nos activités restent insuffisantes face à l’ampleur des besoins que nous soupçonnons, et nous recherchons des moyens d’accroitre notre réponse médicale et humanitaire », a dit Nicolas Papachrysostomou, coordinateur d’urgence de MSF à Tshikapa.

MSF dans deux camps des réfugiés congolais en Angola

Dans la province de Dundo en Angola, révèle la source, MSF travaille depuis les trois derniers mois à Mussengue et Cacanda, deux camps abritant plus de 27 000 réfugiés congolais venus du Kasaï. Les équipes ont mis en place deux cliniques mobiles où 1 200 consultations médicales ont été menées, et soutiennent également un hôpital pédiatrique concentré sur la malnutrition. MSF a récemment finalisé une campagne de vaccination en faveur de plus de 5 000 enfants contre la rougeole, la fièvre jaune, la polio et le pentavalent. L’organisation a aussi travaillé pour la provision de l’eau et la construction de latrines. ACP/FNG/YWM/Kayu/BSG/KGD